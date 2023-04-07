Киев, 7 апреля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставили американские бронетранспортёры Stryker. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны».

(сс) 0U. S. Air Force Бронетранспортер Stryker

«Американские БТР Stryker с минными тралами на Украине», — говорится в сообщении.

По данным источника, Stryker имеют легкие катковые минные тралы LWMR, предназначенные для преодоления минных заграждений. Бронетранспортёры предназначены, в частности, для наступательных операций.

В январе Пентагон сообщил о передаче Украине 20 БТР Stryker.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта минобороны Украины сообщило, что ВСУ начали получать от западных союзников бронетехнику для контрнаступления в зоне спецоперации. На вооружение украинские подразделения якобы уже получили танки Challenger 2, БТР Stryker, БМП Marder и бронированные автомобили Cougar. Бывший офицер армии США Станислав Крапивник пояснил, что при выстрелах с боковых позиций есть вероятность, что БТР Stryker перевернётся.