Бейрут, 7 апреля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Россия развенчала миф о непобедимости Запада. Такое мнение в материале для Al Mayadeen высказала обозреватель Бусейна Шаабан.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Всем, кто ещё верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном», ― указала она.

Шаабан подчеркнула, что вскоре мир станет свидетелями глобальных изменений, «последствия которых будут иметь место в течение столетий». По её словам, специальная военная операция на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия».

Обозреватель указала, что спецоперация запустила необратимые процессы в мире. Кризис в отношениях западных стран с Москвой позволил России установить более крепкие отношения с Китаем, Индией и Ираном. Автор публикации упоминает совместные военно-морские учения по обеспечению безопасности водных путей, которые Китай, Россия и Иран провели через год после начала СВО, о чём раньше никто и не мог подумать.

Кроме того, российской экономике удалось преодолеть последствия санкций, а политика ограничений стала толчком для других стран для внедрения схемы расчётов в национальных валютах, чтобы Запад не мог ими манипулировать. Шаабан пояснила, что санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил, и многие задумались об избавлении от американской гегемонии. Она также выразила уверенность, что подобные глобальные изменения избавят мир от западной гегемонии и будут способствовать построению нового порядка.

Ещё один момент, который отметила обозреватель, ― увеличение влияния Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в мире.

«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчётах, обрекая американский доллар на гибель», — отметила Шаабан.

Как сообщало ИА REGNUM, член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил ранее заявил, что конфликт на Украине показал, что Вашингтон теряет своё мировое господство. По словам О’Нила, американцы в течение многих лет были введены в заблуждение непрекращающейся пропагандистской кампанией, которая только сейчас начинает рушиться.

Он подчеркнул, что сейчас «мы переживаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединённых Штатов над значительной частью мира».