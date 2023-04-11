Москва, , 17:23 — REGNUM Каждый четвертый аэропорт федерального значения (21 из 91) принимает участие в национальном проекте «Производительность труда», — сообщили в Министерстве экономического развития России. Проект реализуется с 2018 года по инициативе президента Владимира Путина и призван внедрять на предприятиях технологии бережливого производства, которые в конечном счете сокращают временные и трудовые затраты на производство товаров и услуг и тем самым повышают финансовые показатели и способствуют повышению доходов сотрудников.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В аэропортах нацпроект помогает быстрее обслуживать пассажиров и самолеты, чтобы сделать перелеты более комфортными, сократить время ожидания, а также снизить затраты.

Представители Федерального центра компетенций (ФЦК) — помогают предприятиям оптимизировать процессы, причем, чаще всего — без дополнительных затрат, а только за счет управленческих решений: правильного использования внутренних ресурсов, устранения простоев оборудования и т.д.

К примеру, аэропорт Новокузнецка имени Б. В. Волынова стал участником нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году и уже увеличил пропускную способность в зоне досмотра и посадки. Эксперты скоординировали наземные службы, наладили передачу сведений о требуемом количестве топлива и загрузке самолетов. В итоге спецтехника стала подъезжать оперативнее, обслуживание и заправку стали проводить на 25 минут быстрее (на этом аэропорт уже сэкономил более 3 млн рублей). В дальнейшем число стоек регистрации увеличили с двух до четырех, время регистрации сократилось до минуты, а получить багаж стало возможно уже через 15 минут после посадки самолета. К горнолыжному сезону 2022-2023 (аэропорт — ближайший к курорту «Шерегеш») зона регистрации стала пропускать 250 человек в час вместо 200.

«Вежливое обслуживание, есть сиденья для ожидания рейса, на всей территории чисто. Багаж выдавали достаточно быстро. Перекусить тоже есть где», — поделилась впечатлением алтайская туристка Татьяна Калашникова.

«Маленький аэропорт маленького городка. Чисто внутри и снаружи. На стойках молодые, улыбчивые девушки. Из кафе удобно смотреть и ждать начала регистрации. Рядом строится новый аэропорт», — поделился информацией красноярец Сергей Анищенко.

Новый терминал откроется в 2023 году. Он по площади превосходит действующий почти впятеро и позволит обслуживать в год до 1,73 млн пассажиров.

Омский аэропорт — один из старейших в России, он входит в топ-30 крупнейших авиагаваней станы с ежегодным пассажиропотоком более 1,5 млн человек. Эксперты нацпроекта помогли авиапредприятию сэкономить 45 миллионов рублей. На четверть увеличилась выработка операторов, отвечающих за обработку багажа. Время прохождения досмотра пассажира на входе в терминал сократилось в 4 раза, а время регистрации — вдвое.

«Более 50% пассажиров ожидали очереди на регистрацию более 10 минут. Это было связано с тем, что среднее время регистрации на одного пассажира составляло порядка 90 секунд, а также были проблемы, связанные с работой самого сотрудника стойки регистрации. Мы применили методику «эргономика рабочего места», которая описывает каждое движение оператора, смотрит на эффективность его работы. Когда мы провели эту оценку, мы увидели, что в работе сотрудников имеются явные потери, которые влияют на производительность. Мы провели улучшения, они позволили нам снизить загрузку сотрудников и сократить время на регистрацию одного пассажира до 50 секунд», — объяснил старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Евгений Скопцов.

По словам гендиректора Омского аэропорта Олега Селиверстова, участвуя в нацпроекте, компания улучшает и сервис для пассажиров, и условия труда сотрудников.

Международный аэропорт «Казань» первым из предприятий гражданской авиации стал участником нацпроекта «Производительность труда». Здесь экспертам удалось сократить маршрут пассажира по вокзалу, на треть увеличить скорость обслуживания самолета, сократить время регистрации и предполетного досмотра пассажира на четверть. Эффективным решением, например, стала передислокация ближе к перрону стоянки спецтранспорта, который участвует в наземном обслуживании самолетов. Это вдвое сократило путь движения спецтехники. В результате возросла скорость обслуживания, сократилось время реагирования в случае нештатных ситуаций, а кроме того снизились расходы на бензин и дизтопливо на 10%.

«Все авиакомпании мира меряются показателем коэффициента длительности пребывания на земле: чем он меньше, тем лучше. Наша задача была организовать работу наземных служб аэропорта, чтобы все, что связано с обеспечением и подготовкой самолета к полету, происходило быстро. Мы с командой аэропорта перетащили всю технику ближе к местам обслуживания пассажирских точек, наладили работу служб доставки бортового питания, заправки, погрузки и разгрузки багажа — теперь за координацию всех процессов отвечают отдельные менеджеры», — пояснил гендиректор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон. В итоге время пребывания самолета на земле сократилось примерно на 20%.

Руководители аэропорта прошли обучение по программе »Лидеры производительности». «Именно люди определяют эффективность работы предприятия, и это наш главный капитал. Поэтому мы делаем ставку на развитие потенциала работников, на их ценные знания, которые раскрываются в ходе участия в проекте «Производительность труда», — говорит гендиректор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудники международного аэропорта имени Гагарина в Оренбурге, который ежегодно перевозит свыше 700 тысяч пассажиров, благодаря внедрению принципов бережливого производства, увеличили скорость обслуживания пассажиров на 35% (с 37 до 20 минут), сократили время обслуживания самолетов на 23%. Каждый сотрудник стал работать на 16% эффективнее.

«К примеру, раньше в здании аэровокзала недоставало визуализации. Пассажиры теряли время на поиск аппарата электронной регистрации билетов, совершали лишние перемещения в поисках нужного выхода, стойки регистрации», — пояснил руководитель проектов ФЦК Сергей Котов. Проблему решили просто: сделали интуитивно понятную разметку, развесили таблички и указатели, поставили на входе в здание аппарат электронной регистрации. Также пассажирам предоставили возможность самостоятельно взвешивать багаж до этапа регистрации. Все эти изменения позволили сократить время прохождения регистрации.

Благодаря участию в нацпроекте в аэропорту Оренбурга выросла не только производительность труда, но и экономические показатели. Эффект, по предварительным оценкам, составил 48 млн рублей.

Гражданская авиация России в 2023 году отметила 100-летие со дня своего основания. По словам российского президента Владимира Путина, отечественная гражданская авиация всегда служила символом технического прогресса, движения вперед. Десятки предприятий отрасли благодаря нацпроекту «Производительность труда» теперь могут измерить это движение в конкретных цифрах. Всего к национальному проекту на сегодняшний день присоединились порядка 4400 предприятий. Половина из них уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% — выработку продукции. Нацпроект призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.