В ЦБ сообщили о новой мошеннической схеме хищения денег с карт с использованием QR-кода

Москва, , 10:53 — REGNUM Мошенники придумали новую схему обмана с использованием QR-кодов для снятия наличных денег с карт россиян. Об этом 7 апреля сообщил Центробанк в Telegram-канале.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что для этого злоумышленники пользуются сервисом снятия наличных денег по QR-коду, появившемся в мобильном приложении некоторых банков. С помощью этой функции клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

«Схема выглядит так: 1) Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка; 2) Сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счёта; 3) Просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники рассчитывают на то, что их потенциальная жертва не знает особенностей QR-кода и может им легко поделиться. После этого мошенники снимают деньги в банкоматах со счёта обманутого человека.

Кроме этого, указывается, что QR-код в случае такой операции, по сути, является поручением банку на выдачу денег без ввода пин-кода платёжной карты, в связи с чем им ни с кем и никогда нельзя делиться, а также нельзя хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде.

«Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код — не забудьте рассказать об этом близким, особенно старшего возраста», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно, что житель Новосибирской области, поддавшись на уловки мошенников, перевёл им 43 миллиона рублей. Потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка и сказал про подозрительные транзакции на счета экстремистских организаций.