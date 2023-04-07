Москва, 7 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В России разрабатывают комплексы противоспутниковой борьбы на базе истребителя МиГ-31Д и на базе самолета Ил-76. Об этом сообщает журнал Минобороны РФ «Военная мысль».

Mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А-60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в материале.

В статье отмечается, что после завершения испытаний изделие на базе Ил-76 может быть установлено на космическую платформу, где будет состыковано с ядерным реактором.

При этом работы по созданию такого комплекса на базе МиГ-31Д с применением ракеты «Контакт» велись еще в советское время. Работы по летным испытаниям лазерной установки проводились в 1983 году с использованием самолета А-60. Тогда воздушное судно успешно поразило лазером воздушную мишень. Проект приостановили в 2011 году из-за нехватки финансирования, но в 2012 году финансирование возобновили.

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