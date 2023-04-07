Вашингтон, 7 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Самостоятельным игроком на мировой арене Европейский союз считать нельзя, сообщил обозреватель Сумантра Майтра в материале для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Европа никогда не была целостной или свободной, а современный Евросоюз — это искусственная конструкция, которую поддерживают только американские мускулы», — говорится статье.

По словам автора публикации, Европейского союза без США не существует. Нет и единства в ЕС, о чём свидетельствует политика европейцев в ситуации с Украиной, Китаем и Россией. Майтра подчёркивает, что кризис на Украине продемонстрировал полное бессилие ЕС как мирового игрока.

Майтра также высказался о США, которые, по его мнению, всё больше действуют не как империя, а превращаются в «революционную державу».

По его мнению, США не хотят дальнейшего расширения НАТО, «особенно в регионах, охваченных межплеменными войнами, возглавляемых людьми, находящимися под влиянием исторического этнического и регионального соперничества».

Открыто говорить об этом Вашингтон не может, считает Майтра, «потому что это привело бы к краху всей идеи «целой и свободной Европы» и «всё более тесного» Европейского союза или НАТО».

Комментируя состоявшийся в Брюсселе саммит НАТО на уровне глав МИД, автор материала добавил, что военный блок превратился в «бюрократического гиганта», который «всё больше выходит из-под контроля какой-либо одной страны», включая США.

4 апреля в НАТО официально вошла Финляндия. На роль члена альянса также претендует Швеция, вступление которой в блок долго блокировала Венгрия. В ЕС Венгрия также неоднократно выступала против антироссийских санкций.

Санкции в отношении отказа от российских энергоресурсов невыгодны ЕС, но принимаются под давлением США. Согласование каждого пакета антироссийских санкций (пакетов на данный момент десять) происходит с серьёзными дебатами внутри ЕС.

В Китае отмечают, что ЕС обслуживает интересы США, в то время как в Вашингтоне всегда придерживались принципа «Америка прежде всего».