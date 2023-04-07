The Diplomat: Россия, Индия и Китай могут создать новый политико-экономический блок

Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Россия, Индия и Китай могут создать новый политико-экономический блок для защиты от санкционной политики западных стран. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The Diplomat Мохаммед Зишан.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия — Индия — Китай Kremlin.ru

Обозреватель считает, что в Нью-Дели обеспокоены «доминированием доллара» и «широкомасштабным применением западными странами экономических санкций». Китай также опасается возможного «экономического ответного удара» Запада в условиях возрастания напряженности вокруг Тайваня. Россия же в условиях «беспрецедентного санкционного давления западных стран» начала строить параллельную экономику, включающую в себя расчеты в национальных валютах.

При этом в статье отмечается, что Индия вряд ли готова начать активно сотрудничать с Китаем для построения свободной от доллара параллельной экономической системы из-за «многолетних конфликтов на границе» двух государств. Власти Индии заблокировали значительное число китайских приложений для смартфонов и ограничили доступ китайским инвесторам.

Автор считает, что если президент России Владимир Путин сможет убедить лидеров двух стран в необходимости преодоления противоречий, то «можно будет говорить о формировании нового блока».

«Следует более пристально следить за развитием данной ситуации», — считает Зишан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики. Особо важное значение придается всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. В документе отмечается, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах.