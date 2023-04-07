Чита, , 10:29 — REGNUM В Чите в одной из школ уроки были сорваны из-за сообщения о возможном минировании здания учебного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе забайкальского МВД.

Сапер в школьном классе © Илья Питалев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что анонимное сообщение о том, что в здании школы №43 в Чите может находиться опасный предмет, поступило в полицию 7 апреля. Учении и преподаватели были эвакуированы из здания, всего более 180 человек. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники экстренных служб при осмотре помещений никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Удалось установить, что о «минировании» сообщила учащаяся этой школы, 2007 года рождения. Школьница рассказала полицейским, что не подготовилась к занятиям и решила сорвать уроки. Накануне подозреваемая в одной из соцсетей познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение.

В отношении школьницы возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Этой статьей предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, родителям подростка придётся возместить затраты, понесённые в связи с отработкой сообщения спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ряд высших и средних специальных учебных заведений эвакуировали из-за сообщений о возможном наличии взрывных устройств в зданиях. Такие сообщения поступили в вузы и техникумы четырёх крупных городов региона ― Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Учащихся и сотрудников эвакуировали.

Несколько дней назад сообщения о минировании поступили в три школы в городе Минусинске в Красноярском крае. Они оказались ложными, подозрительных предметов в зданиях не обнаружили.

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