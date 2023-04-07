Париж, 7 апреля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Действия властей Франции в логике полицейского насилия связаны со страхом перед протестами, заявил 7 апреля основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

Он объяснил, что страх перед нарастанием протестной активности заставляет власти наращивать число полицейских на улицах. Испытывая страх, правительство «руководствуется логикой полицейского насилия», подчёркивает представитель «жёлтых жилетов».

Валет напомнил недавнее заявление префекта парижской полиции Лорана Нуньеса об отсутствии насилия над протестующими со стороны спецбригады BRAV-M, за которую он отвечает. Однако слова префекта не соответствуют действительности: в интернете достаточно видеоматериалов о подавлении протестов.

«Правительство, которое реагирует подобным образом, просто боится», — цитирует Валета РИА Новости.

Он пояснил, что власти Франции не забыли событий 2018 года, когда «жёлтые жилеты» только начали протестовать, и на этой волне недовольные (антикапиталисты, сторонники крайне правых взглядов, радикалы black bloc), которые примкнули к движению, «выражали свою злость, круша все вокруг».

Протесты, в которых участвуют также «жёлтые жители», активизировались во Франции в начале 2023 года из-за реформы по увеличению пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. В январе протестную активность начали участники профсоюзов, «жёлтые жилеты» присоединились позже. Беспорядки жёстко подавляются.

Это протестное движение впервые проявило себя в ноябре 2018 года из-за планов руководства Франции поднять налог на топливо и цены на бензин. Протесты сопровождались беспорядками, нападениями на сотрудников полиции.