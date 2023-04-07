Bank of America прервал конференцию из-за критики в адрес Зеленского
Вашингтон, 7 апреля 2023, 10:17 — REGNUM Американский финансовый конгломерат Bank of America прервал онлайн-конференцию для клиентов из-за критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в написал обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.
Двухдневное мероприятие, которое BofA начал во вторник, пришлось досрочно прервать после того, как на некоторых из выступающих начали поступать жалобы клиентов. Позднее представитель банка связался с участниками конференции и принёс извинения.
«Старший вице-президент Bank of America Securities по международным отношениям Дэниел Шихан, по словам двух участвовавших в конференции человек, критиковал Владимира Зеленского, называя его мастером манипуляции», — заявил журналист.
При этом в Bank of America подчеркнули, что организация часто приглашает на собственные мероприятия сторонних экспертов, которые выражают «собственные и весьма разнообразные и непопулярные мнения».
По словам Уитли, один из участников назвал мероприятие пророссийским. А сам Банк Америки «был больше похож на Банк России».
Ранее пользователи социальной сети Twitter подвергли критике очередное требование президента Украины Владимира Зеленского. Читатели обвинили украинского лидера в неспособности ответственно воспользоваться предоставленным западными странами оружием, произведённым на налоги европейских и американских граждан.