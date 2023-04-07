Вашингтон, 7 апреля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Американский финансовый конгломерат Bank of America прервал онлайн-конференцию для клиентов из-за критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в написал обозреватель Financial Times Джонатан Уитли.

Henrik Montgomery/Global Look Press Здание Bank of America в Лос-Анджелесе

Двухдневное мероприятие, которое BofA начал во вторник, пришлось досрочно прервать после того, как на некоторых из выступающих начали поступать жалобы клиентов. Позднее представитель банка связался с участниками конференции и принёс извинения.

«Старший вице-президент Bank of America Securities по международным отношениям Дэниел Шихан, по словам двух участвовавших в конференции человек, критиковал Владимира Зеленского, называя его мастером манипуляции», — заявил журналист.

При этом в Bank of America подчеркнули, что организация часто приглашает на собственные мероприятия сторонних экспертов, которые выражают «собственные и весьма разнообразные и непопулярные мнения».

По словам Уитли, один из участников назвал мероприятие пророссийским. А сам Банк Америки «был больше похож на Банк России».

Ранее пользователи социальной сети Twitter подвергли критике очередное требование президента Украины Владимира Зеленского. Читатели обвинили украинского лидера в неспособности ответственно воспользоваться предоставленным западными странами оружием, произведённым на налоги европейских и американских граждан.