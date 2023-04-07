Париж, 7 апреля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. После следующих выборов президента Франции, которые должны пройти в 2027 году, сторонники нынешнего президента страны Эммануэля Макрона не останутся у власти. Такое мнение 7 апреля высказал основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости.

Travail personnel «Жёлтые жилеты»

Как напомнил Валет, в 2027 году Макрон не сможет вновь баллотироваться в президенты, потому что этого не позволяет конституция.

«Все близкие к нему политические силы окажутся в плохом положении, так как народ припомнит им то, что происходит сейчас и что происходило во время существования «жёлтых жилетов». Так что промакроновские силы у власти не останутся», — сказал он.

Политик отметил, что в будущем жители Франции припомнят промакроновским силам применение ими статьи конституции 49.3.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась названной статьёй конституции страны для проведения реформы о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Это стало причиной недовольства многих французских парламентариев и привело к массовым протестам в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тьерри-Поль Валет заявил, что ситуация с пенсионной реформой угрожает социальным взрывом, который может произойти во Франции в ближайшие дни или недели. По его мнению, небольшой спад числа участников протестных акций является временным явлением.