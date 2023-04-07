Москва, 7 апреля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. С открытием прямого транспортного коридора между Россией и Венесуэлой товарооборот между этими двумя государствами, по прогнозам, существенно увеличится. Об этом 7 апреля заявил глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Очень сильно, сотни тысяч тонн и сотни миллионов долларов, может быть», ― уточнил в беседе с РИА Новости Фроленко.

Он также добавил, что без учёта нефти этот показатель может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц.

«Мы просчитывали где-то в пределах 300 миллионов долларов в месяц мог бы быть товарооборот, это без нефти», ― сказал глава торговой палаты.

Также Фроленко заявил о скором запуске прямого транспортного коридора между Россией и Венесуэлой. По его словам, уже проработаны варианты маршрутов из трёх российских портов — Севастополя, Санкт-Петербурга и Новороссийска.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе визита в Венесуэлу заявил, что между Москвой и Каракасом существует многолетняя дружба и отношения стратегического партнёрства. Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран на мировой арене остаётся важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности.

По данным МИД России, товарооборот между Россией и Венесуэлой по итогам 2021 года увеличился до 149,7 миллиона долларов. Рост составил почти 50%. В первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться.