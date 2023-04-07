«112»: вооруженный мужчина пытался прорваться на территорию Минобороны

Москва, , 10:12 — REGNUM Вооруженный мужчина предпринял попытку прорваться на территорию Минобороны, сообщает Telegram-канал «112».

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мужчина из Ярославля навёл шороху на КПП. Он с громкими криками предпринимал всё возможное, чтобы попасть внутрь», — говорится в сообщении.

По данным источника, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он добровольно сдал оружие.

«Что именно дебошир хотел от военных, он и сам объяснить не смог», — поясняется в сообщении.

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. Позже задержанного госпитализировали в психиатрическое отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Москве задержали мужчину, который, вооружившись травматическим пистолетом и обрезком трубы, пытался проникнуть в одну из школ на северо-западе Москвы. Сотрудники Росгвардии получили приметы правонарушителя и немедленно приступили к розыску. Позднее подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.