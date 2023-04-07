Челябинск, , 10:05 — REGNUM Полицейские задержали в Челябинске подростка, выстрелившего из пневматического пистолета в сторону жилого дома. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба челябинского МВД.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что вечером 6 апреля в полицию поступило сообщение о том, что стеклопакет в одной из квартир дома по улице Пионерской получил повреждения и жильцы заподозрили, что по нему кто-то выстрелил. Также они рассказали, что несколько раз около проходящих людей на тротуар падали стеклянные и пластиковые емкости с жидкостями.

Также указывается, что участковые и оперативники обошли квартиры в ближайших домах и опросили десятки жителей.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили подростков, которые в этот день бросали из окна бутылки с водой. В ходе дальнейшей работы один из них рассказал, что на прошедшей неделе из пневматического пистолета малой мощности, на который не предусматривается получение лицензии, демонстрируя пневматику друзьям, выстрелил в сторону соседнего дома, умысла на причинение кому-либо вреда у него не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент указанные подростки находятся в отделе полиции вместе с законными представителями и с ними ведут работу инспекторы по делам несовершеннолетних.

«В отношении несовершеннолетнего подростка составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», в отношении его родителей — по ст. 5.35 КоАП РФ», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 63-летний местный житель в Светлогорске Калининградской области открыл стрельбу в агентстве недвижимости. В результате этого получили ранения два человека.