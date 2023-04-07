Москва, 7 апреля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Подробности состояния здоровья 54-летнего российского продюсера Иосифа Пригожина стали известны Telegram-каналу «112» в пятницу, 7 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Врачи скорой помощи диагностировали транзиторную ишемическую атаку. После осмотра Пригожина оставили на месте. В ближайшее время его должен навестить врач», — говорится в распространённом сообщении.

Иосифу Пригожину были вынуждены вызвать скорую помощь после того, как 7 апреля на съёмках ток-шоу «Звёзды сошлись» музыкальному продюсеру стало плохо. Как рассказала соведущая шоу Лера Кудрявцева, у Пригожина поднялось высокое давление, были замечены признаки онемения лица.

Ранее в Сети была опубликована аудиозапись разговора, который состоялся якобы между Иосифом Пригожиным и российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В ходе беседы со стороны Пригожина была высказана критика в адрес российского правительства в связи с ходом специальной военной операции. Позднее российский продюсер назвал распространённую аудиозапись фальшивкой.