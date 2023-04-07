Ханой, 7 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Россия планирует наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины. Об этом 7 апреля сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с руководством Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

«С Росатомом приложим усилия по налаживанию совместного производства во Вьетнаме», — заявил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что Россия рассматривает Вьетнамский институт атомной энергии в качестве партнера по расширению сотрудничества в рамках проекта строительства в городе Димитровграде Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МЦИ МБИР). По его словам, ученые из Вьетнама уже принимают участие в работе консультативного совета.

В России рассчитывают, что вьетнамская сторона станет полноправным участником консорциума МЦИ МБИР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Дмитрий Чернышенко также заявил, что Россия готова помочь Вьетнаму в строительстве атомной электростанции. По словам замглавы правительства России, атомная энергетика может сыграть важнейшую роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.