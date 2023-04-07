Москва, 7 апреля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В ходе торгов на Мосбирже курс юаня в первый раз с 21 апреля 2022 года превысил отметку 12 рублей за единицу. Это 7 апреля следует из данных торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

По состоянию на 09:06 мск курс юаня поднимался на 1,78% и составлял 12,01 рубля. К 09:23 за юань давали 11,952 рубля (+1,29%).

Также доллар США в этот период торговался на отметке 82,28 рубля (+1,11%), евро — 90,7 рубля (+1,04%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 14 апреля 2022 года превысил 82 рубля за единицу. К 07:55 за него давали уже 82,46 рубля (+1,34%).