Херсон, , 09:50 — REGNUM Агент украинских спецслужб задержан на территории России, сообщили 7 апреля в ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что задержан агент СБУ в Херсонской области. Он собирал данные о дислокации и перемещении российский войск. Задержан также пособник агента.

«Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооружённых сил РФ на территории Херсонской области», — цитирует Центр общественных связей ФСБ агентство ТАСС.

По данным ФСБ, агент СБУ и его пособник пересылали через мессенджеры кадровым сотрудникам украинской спецслужбы сведения о маршрутах перемещения российских военных, о видах используемой ими военной техники и оружия с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Эти данные передавались в ВСУ для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.

Источники в МВД РФ 6 апреля сообщили о задержании сотрудниками ФСБ человека с автоматом и 540 патронами к нему на территории Белгородской области. В этот же день глава региона заявил о том, что ФСБ пресекла попытку проникновения в Россию диверсионно-разведывательной группы с Украины.