Москва, 7 апреля, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Дело в отношении авиационной компании «Аэрофлот» за размещение недостоверной рекламы возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ФАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

«ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота». В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в бортовом журнале авиакомпании содержалось рекламное сообщение, в котором утверждалось, что услуга по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения для приобретателей билетов на рейсы «Аэрофлота» предоставляется бесплатно.

«Вместе с тем из обращения заявителя следует, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза указанного снаряжения. Об этом свидетельствуют соответствующие чеки», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что в случае, если вина авиакомпании будет установлена, ей грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стало известно, что руководству авиакомпании S7 предстоит ответить перед законом за отказ в перевозке 12 пассажиров рейса из Новосибирска в Душанбе. В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно»).