Москва, 7 апреля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Возможность введения льготных тарифов на электроэнергию для сельского хозяйства является спорной идеей, так как при этом на каких-то других потребителей лягут дополнительные расходы. Об этом 7 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводит ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В ходе встречи с премьер-министром представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Игорь Ананских уточнил, что на данный момент цены на электричество для сельхозпредприятий в разы больше, чем для промышленности, что сказывается на стоимости их продукции. В связи с этим он предложил помочь аграриям и в первую очередь — на севере и северо-западе страны.

«Введение дополнительной льготной категории — это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию. Это, кстати, противоречит тезису президента [России Владимира Путина] <…> по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей», — ответил на это Мишустин.

Глава правительства напомнил, что государство занимается регулированием цен на электроэнергию только для населения, а все остальные потребители в этом вопросе находятся в равных условиях.

«В этом смысл. То есть цены на электроэнергию у нас в стране зависят от стоимости производства и транспортировки в регионе. Но вообще не зависят от отраслевой принадлежности», — пояснил он, добавив, что компании платят за электричество в зависимости от выбранной ими категории, уровня напряжения и объёма потребления.

При этом Мишустин напомнил о существующих мерах поддержки аграриев, уточнив, что с 2020 года по 2022 год на эти цели из федерального бюджета выделили около 1 трлн рублей.

«На ближайшие три года ещё будет 919 млрд рублей, почти 1 трлн рублей», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля президент Владимир Путин заявил, что современная агропромышленная структура России является высокотехнологической отраслью. Он уточнил, что российская сельхозпродукция сегодня выше по качеству любой западной продукции.