Москва, 7 апреля, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Объём поставок кофе в Россию намерена увеличить Венесуэла, сообщил 7 апреля глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

Он рассказал, что в России о венесуэльском кофе мало знают, потому что он «не раскручен» — в отличие от колумбийского. Причём Колумбия покупает кофе в Венесуэле и уже потом перепродаёт.

«Но на самом деле венесуэльский кофе очень качественный и хороший», — цитирует Фроленко РИА Новости. По его словам, венесуэльцы нарастят поставки кофе в Россию.

В конце прошлого года стало известно, что из Венесуэлы в Россию планируется завозить бананы, арбузы, манго. По словам венесуэльского министра сельского хозяйства Вильмара Кастро Сотельдо, экспортировать в РФ планируют какао и кофе.

Как заявил в начале марта секретарь СБ России Николай Патрушев, Россия и Венесуэла — друзья и стратегические партнёры. Это партнёрство вносит большой вклад в мировую стабильность.