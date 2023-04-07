Вашингтон, 7 апреля, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп может стать президентом страны, даже находясь в тюрьме. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ничто не мешает Трампу баллотироваться. Даже федеральный приговор не препятствует этому. <…> Даже если бы он был психически нездоровым», — заявил изданию исследователь в области права Юджин Мазо.

По словам юриста, единственными требованиями, необходимыми для возможности баллотироваться на любой федеральный пост, являются требования, предусмотренные конституцией.

При этом штаты могут свободно исключать нарушителей закона из избирательных бюллетеней на выборах в органы местного самоуправления, так как в разных штатах действуют разные законодательства.

В начале апреля прокуратура Манхэттена переквалифицировала обвинения против Дональда Трампа на уголовные. Каждый из 34 пунктов обвинения предусматривает возможность тюремного заключения на срок до четырёх лет. Позднее телеканал CNN опубликовал данные опроса, согласно которым около 52% американцев считают дело Трампа политически мотивированным.