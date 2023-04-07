Вашингтон, 7 апреля, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу может быть крайне трудно доказать вину бывшего президента США Дональда Трампа во вменяемых ему преступлениях и особенно в случае, если политик убедит суд в том, что выплата средств порноактрисе Сторми Дэниэлс был призвана защитить его семью от скандала. Об этом 7 апреля рассказали юристы, мнение которых приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

«Элвину Брэггу может быть затруднительно доказать нарушение правил финансирования предвыборной кампании в данном случае, так как это потребует демонстрации того, что выплата за неразглашение была произведена именно для того, чтобы повлиять на результат выборов. Если бывший президент сможет предоставить доказательства, что выплата была произведена исключительно для того, чтобы защитить его семью от скандала, это может ослабить аргументацию обвинения», — заявила основатель и партнёр юридической фирмы SK&S Law Group Сара Шарп.

В свою очередь, экс-сотрудник минюста США указал, что выставить вменяемую Трампу выплату за молчание во избежание секс-скандала как тяжкое уголовное преступление, по его мнению, будет крайне трудно.

В качестве примера он привёл уголовное преследование бывшего кандидата в президенты США Джона Эдвардса, которое развалилось из-за расплывчатости и неоднозначности применяемых в этих случаях правил.

«Как результат, обвинению будет трудно доказать, что Трамп понимал эти законы или даже пытался нарушить их», — пояснил эксперт.

При этом юрист подчеркнул, что также имеется проблема сроков давности за фальсификации деловой документации, которые составляют от двух до пяти лет в зависимости от степени тяжести.

«Поскольку последняя предполагаемая выплата была произведена в декабре 2017 года, оба иска могут иметь истекший срок давности, что обвинению придется оспаривать в суде. Если обвинение не сможет аргументированно доказать, по каким причинам довод по сроку давности отпадает, тогда у суда не будет полномочий слушать это дело», — добавил он.

Кроме того, юрист уточнил, что то, что прокуратуре штата будет необходимо доказать факт нарушений правил финансирования предвыборной кампании в случае с Трампом, тоже может стать проблемой.

«Это связано с тем, что многие ученые-юристы в США утверждают, что применение властями штатов федеральных законов вместо федеральных органов противоречит конституции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля бывший президент США Дональд Трамп написал, что не совершал противоправных действий, которые инкриминирует ему прокуратура. Он отметил, что в отношении него никакого «дела нет».

2 апреля Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Его подозревают в «фальсификации деловых документов первой степени», которые были направлены на «мошенничество и планы совершить другое преступление».