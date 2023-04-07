Москва, 7 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Украина хочет отвлечь общество от провалов своих войск при боях за город Артёмовск (ДНР) и для этого попытается создать очаг напряженности у российских границ, заявил военный политолог, подполковник запаса МВД России Олег Иванников в беседе с Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности», — сказал он.

Политолог считает, что ВСУ будут массово использовать беспилотные летательные аппараты с прикрепленными к ним взрывными устройствами. Кроме того, Украина может отправлять в рейды диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы сеять страх и выкладывать в Сеть свои преступления.

Для защиты от этих угроз он призвал усилить защиту на приграничных с Украиной российских территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Олег Иванников не исключил, что среди военных ВСУ, которые перешли на сторону России, могут быть украинские диверсанты. При этом эксперт выразил надежду, что украинские военнослужащие все же осознают бесперспективность участия в борьбе с Россией.