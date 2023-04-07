Петропавловск-Камчатский, 7 апреля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Третий раз за день произвёл выброс пепла, высота которого составила 5,5 километра, вулкан Безымянный на Камчатке. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Игорь Вайнштейн/ИТАР-ТАСС Вулкан Безымянный

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днём 7 апреля из вулкана Безымянного зафиксировали третий пепловый выброс на высоту до 5500 метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шлейф пепла распространился на восток в сторону Камчатского залива и на этом пути нет населённых пунктов. Также указывается, что в связи с этим в населённых пунктах региона не наблюдалось выпадения пепла, и добавляется, что в районе Безымянного нет групп туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 апреля вулкан Безымянный выбросил пепловый столб на высоту 5000 метров. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, означающий высокую вулканическую активность, он представляет опасность для низколетящих самолетов.