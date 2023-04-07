Париж, 7 апреля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Китай его посадили на встрече с председателем Си Цзиньпином на большом расстоянии от собеседника, что унизительно, написал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«После трёхкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! — написал Филиппо. — Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?».

Макрон в рамках государственного визита в Китай провёл встречу с Си Цзиньпином. Одной из ключевых тем переговоров является попытка Макрона привлечь Китай к урегулированию ситуации на Украине.

В интернете иронизируют над приёмом, который Си оказал Макрону и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за длинного стола, за который их посадили на большом расстоянии от китайского лидера.

В России Макрон на встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале прошлого года сидел за четырёхметровым столом, потому что отказался сдать ПЦР-тест на ковид перед переговорами.