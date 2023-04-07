Минск, 7 апреля, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко поздравление с днём рождения, в котором указал на её вклад в развитие диалога между парламентами двух стран. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В поздравлении отмечается, что высокий профессионализм и целеустремленность, организаторский талант и неравнодушное отношение к делу снискали главе российского Совфеда заслуженные уважение и признание.

«Вы вносите достойный вклад в развитие конструктивного и взаимовыгодного белорусско-российского межпарламентского диалога, прилагаете неустанные усилия, направленные на продвижение многих важных совместных инициатив, среди которых патриотический молодёжный проект «Поезд Памяти», — говорится в поздравительном послании.

Помимо этого, Лукашенко пожелал Матвиенко крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также чтобы рядом с ней всегда находились надёжные друзья, а тепло и поддержка близких придавали сил для новых свершений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение связей между Москвой и Минском в ряде сфер стало результатом плодотворной совместной работы. Он добавил, что Россия и Белоруссия успешно работают над рядом интересных проектов.