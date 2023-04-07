Белгород, 7 апреля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. ВСУ, для того, чтобы информационно отвлечь от поражения в Артёмовске, создадут очаг напряжённости у российских границ, в Белгородской и Брянской областях. Об этом заявил 7 апреля военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников в беседе с URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности, начиная с массового использования беспилотников, которые будут оснащены взрывными устройствами, вплоть до диверсионно-разведывательных групп, которые в массовом количестве будут туда направлены. Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение под Бахмутом», — сказал Иванников.

Поэтому, чтобы не допустить прорыва украинских диверсантов, на российских приграничных территориях необходимо серьезно усилить плотность нарядов полиции, Росгвардии и погранслужбы.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны России сообщило 6 апреля о том, что была пресечена попытка украинской диверсионной группы прорваться на территорию Брянской области. Нападавшие понесли серьёзные потери и отступили обратно на территорию Украины.