Москва, 7 апреля, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В пятницу, 7 апреля, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C. Об этом 7 апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 10 — плюс 12 градусов, по области — от плюс 8 до плюс 13», — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что ветер восточного и северо-восточного направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление не изменится и составит 756 мм ртутного столба, что несколько выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей и жителей Подмосковья в этот день ждёт солнечная и сухая погода. Он также назвал её «миллион на миллион».