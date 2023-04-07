Анкара, , 08:35 — REGNUM Соединённые Штаты Америки намерены вмешаться в приближающиеся парламентские и президентские выборы в Турции, чтобы сделать из страны очередного противника России, считает обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представители Соединенных Штатов Америки хотят поставить в Анкаре своего человека, как это было в свое время в Киеве. Это необходимо для того, чтобы «новая кровь» принимала участие в борьбе западных стран против России», — заявил Байрак.

Белый дом не заинтересован в победе действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. По словам обозревателя Haber7, турецкой оппозиции уже дали задачу взять на себя роль украинского лидера.

Ранее сообщалось, что США, в случае победы турецкой оппозиции на президентских и парламентских выборах 14 мая, надеются вбить клин в отношения Турции и России. Как сообщила газета Aydınlık, Вашингтон ищет в Турции новые возможности для реализации своих целей.