Москва, , 08:33 — REGNUM Курс доллара США в ходе торгов на Мосбирже впервые с 14 апреля 2022 года превысил 82 рубля за единицу. Это 7 апреля следует из данных торговой площадки.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этой информации, по состоянию на 07:23 мск курс доллара вырос на 0,85% и составил 82,06 рубля, а к 07:55 за него давали уже 82,46 рубля (+1,34%).

В свою очередь, к 07:44 курс евро вырос на 0,95%, до 90 рублей за единицу, и к 07:56 за него давали 90,33 рубля (+1,33%). Курс юаня подрос на 1,13% и составил 11,933 рубля за единицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в ходе торгов на Мосбирже курс доллара США впервые с 18 апреля 2022 года превысил отметку 80 рублей. В то же время курс евро подрос на 0,19% и составил 87,45 рубля.