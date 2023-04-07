Вашингтон, 7 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте был понижен до уровня «CCC» с «CCC+» американским рейтинговым агентством S&P Global Ratings, сообщается на сайте организации.

eflon Standard & Poor’s

Отмечается, что прогноз у рейтинга «негативный». При этом краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте остался на уровне «C». Кроме того, на уровне «CCC+» и «C» сохранились соответственно долгосрочный и краткосрочный прогнозы в национальной валюте.

В агентстве напомнили, что ранее Украина объявила о сформированном на середину 2024 года плане по реструктуризации своего внешнего долга. Это обстоятельство, как считают в S&P, приведет к проблемам для Киева при обмене по внешним коммерческим обязательствам страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом. Такой шаг в организации объяснили продолжением украинского конфликта.