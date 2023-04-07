«Военная мысль»: в России на базе МиГ-31 и Ил-76 создадут противоспутниковые комплексы

Москва, , 08:22 — REGNUM Работы по созданию комплексов противоспутниковй борьбы: истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолёта с боевым лазером на базе Ил-76, продолжаются в России. Это следует из опубликованного 7 апреля материала журнала «Военная мысль», который издаётся Минобороны.

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжёлого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в публикации.

По данным РИА Новости, последний раз официально о работе по созданию противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования в СМИ говорилось в 2009 году, когда главнокомандующий ВВС рассказал, что «система реанимируется» для решения задач противоспутниковой обороны.

Также в 2018 году в интернете появились фотографии самолета-носителя на базе МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета под фюзеляжем в Московской области, которые были сделаны споттером.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Владимир Путин заявил, что у России в 2014 году не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть, как и другие современные системы. Он подчеркнул, что, хотя российская сторона не применяет такое оружие, оно у неё есть.