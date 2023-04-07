Токио, 7 апреля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Новый пакет экспортных санкций в отношении России в связи со спецоперацией на территории Украины вступил в силу в Японии. Об этом 7 апреля объявило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В обновленный список товаров, попавших под запрет для экспорта в Россию, вошли воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них.

Кроме того, с сегодняшнего дня запрещены поставки в Россию любых детских игрушек с колёсами, а также сборных моделей, головоломок и пазлов. Также запрещён ввоз в Россию оптических приборов, в том числе фотоаппаратов и биноклей, любых навигационных приборов, включая компасы, а также гольф-каров.

Запрет коснулся и поставок проката из железа и нелегированной стали, нержавеющей или других легированных видов стали. В перечень запрещённых товаров попали гидрометры, барометры, приборы для измерения давления и иных параметров жидкостей или газов, а также приборы для физического, химического и метеорологического анализа.

На сегодняшний день в санкционном списке запрещённых к экспорту в Россию товаров в Японии значатся уже около 800 наименований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем договорился об ужесточении санкций против России.