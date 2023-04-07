Цзюцюань, Китай, , 08:18 — REGNUM Китай в пятницу, 7 апреля, осуществил успешный запуск коммерческой твердотопливной ракеты-носителя «Гипербола-1». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным источника, запуск ракеты с космодрома Цзюцюань, расположенного на краю пустыни Бадын-Джаран на севере Китая, был осуществлён в 12:00 по местному времени. Никак непредвиденных ситуаций в ходе мероприятия зафиксировано не было.

«Гипербола-1» — лёгкая четырёхступенчатая твердотопливная ракета-носитель производства компании i-Space со стартовой тягой 447 килоньютон. Отмечается, что ракета-носитель способен вывести на низкую околоземную орбиту около 300 килограмм полезной нагрузки.

В начале в Китае состоялся первый коммерческий запуск ракеты-носителя на жидком топливе. Запуск жидкостной ракеты «Тяньлун-2» 2 апреля, по данным газеты Science and Technology Daily, состоялся на 16:48 по местному времени на космодроме Цзюцюань.