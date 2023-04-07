Херсон, 7 апреля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 50 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара оперативно-тактической авиации России по пункту одесской морской охраны, расположившемуся на территории Херсонской области, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Также, по его словам, российские артиллеристы поразили два кочующих минометных расчета ВСУ в районе населенных пунктов Береговое и Никольское на херсонском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский распространил информацию о том, что российские военные с помощью гаубицы «Мста-С» смогли уничтожить одним выстрелом польское орудие Krab, которое использовалось украинскими силами.

Для удара применялся высокоточный снаряд «Краснополь», который наводится на цель с помощью лазерного луча. Уничтоженное орудие находилось в районе населенного пункта Петропавловка (ДНР).