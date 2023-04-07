Израильская армия атаковала военные посты движения ХАМАС в секторе Газа
Тель-Авив, Израиль, 7 апреля 2023, 08:01 — REGNUM Самолёты и танки израильской армии нанесли удар по военным постам палестинского движения ХАМАС, расположенным на границе сектора Газа, сообщает 7 апреля министерство обороны Израиля.
«Сегодня утром, после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа», — говорится в заявлении израильской армии.
Как сообщалось ранее, израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС, находящемуся рядом с лагерем беженцев в центральной части сектора Газа.