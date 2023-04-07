Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Самолёты и танки израильской армии нанесли удар по военным постам палестинского движения ХАМАС, расположенным на границе сектора Газа, сообщает 7 апреля министерство обороны Израиля.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

«Сегодня утром, после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа», — говорится в заявлении израильской армии.

Как сообщалось ранее, израильская авиация нанесла удар по военному объекту ХАМАС, находящемуся рядом с лагерем беженцев в центральной части сектора Газа.