В Китае указали, что дискриминация TikTok не поможет Австралии защитить госбезопасность

Пекин, , 07:59 — REGNUM Дискриминационные меры властей Австралии в отношении социальной сети TikTok не смогут защитить государственную безопасность страны. Такое заявление 7 апреля сделало министерство коммерции КНР, документ был распространён пресс-службой ведомства.

TikTok Solen Feyissa

В министерстве коммерции КНР ограничительные меры австралийских властей в отношении TikTok были названы «дискриминационными», так как Австралия «занимает неодинаковую позицию в отношении TikTok и других социальных сетей».

По мнению китайской стороны, подобными запретами Канберра лишь «подрывает доверие международного сообщества к деловой среде Австралии», ущемляя интересы австралийских компаний и потребителей.

В заявлении указывается, что правительство Китая всегда требовало от национальных компаний соблюдать законодательство других государств и следовать общепринятым рыночным принципам и правилам международной торговли.

«Мы настаиваем, чтобы австралийская сторона обеспечила справедливость и равноправие в отношении китайских предприятий, предоставила им открытую, прозрачную и недискриминационную деловую среду, создала выгодные условия для китайско-австралийского торгово-экономического сотрудничества», — указывается в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генпрокурор Австралии Марк Дрейфус после получения рекомендаций от специалистов служб разведки и безопасности уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать распоряжение о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества.