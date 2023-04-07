Президент Бразилии да Силва: США и ЕС не следовало быстро вступать в конфликт на Украине

Бразилиа, , 07:50 — REGNUM США и ЕС не должны были быстро вступать в украинский конфликт, не удосужившись провести переговоры в начале специальной военной операции России, заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, сообщает издание Antagonista.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

Об этом глава государства сказал на брифинге, посвященном 100 дням с момента вступления в должность. Бразильский лидер подчеркнул, что переговоры о мире «очень сложны».

Он также отметил, что Бразилия выступает за территориальную целостность стран и не поддерживает позицию России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Луис Инасиу да Силва выступил за проведение переговоров по ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Бразилия — это «страна мира», а Германия — «государство в состоянии войны».

Немецкая еженедельная газета Junge Welt написала, что эти слова бразильского президента стали пощёчиной для немецкого канцлера Олафа Шольца.