Бразилия осудила Запад за позицию по Украине
Президент Бразилии да Силва: США и ЕС не следовало быстро вступать в конфликт на Украине
Бразилиа, 7 апреля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. США и ЕС не должны были быстро вступать в украинский конфликт, не удосужившись провести переговоры в начале специальной военной операции России, заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, сообщает издание Antagonista.
Об этом глава государства сказал на брифинге, посвященном 100 дням с момента вступления в должность. Бразильский лидер подчеркнул, что переговоры о мире «очень сложны».
Он также отметил, что Бразилия выступает за территориальную целостность стран и не поддерживает позицию России.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Луис Инасиу да Силва выступил за проведение переговоров по ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Бразилия — это «страна мира», а Германия — «государство в состоянии войны».
Немецкая еженедельная газета Junge Welt написала, что эти слова бразильского президента стали пощёчиной для немецкого канцлера Олафа Шольца.