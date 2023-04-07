Во Франции пенсионная реформа спровоцировала взрывоопасную ситуацию

Париж, , 07:41 — REGNUM Ситуация с пенсионной реформой угрожает социальным взрывом, который может произойти во Франции в ближайшие дни или недели. Такое заявление сделал 7 апреля основатель политического ядра движения «желтых жилетов» — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в беседе с РИА Новости.

«Желтые жилеты» Travail personnel

По мнению лидера «жёлтых жилетов», пенсионная реформа во Франции спровоцировала взрывоопасную ситуацию, социальный взрыв может произойти в любой момент. У Валета нет никаких сомнений в том, что этот взрыв произойдёт в ближайшие дни или недели, а небольшой спад числа участников протестных акций является временным явлением.

«Эммануэль Макрон — президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель», — пояснил Валет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению лидера движения «жёлтых жилетов», в нынешней Франции под руководством президента Эммануэля Макрона демократии становится всё меньше.