Diplomat: президенту России Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу

Нью-Дели, , 07:31 — REGNUM Решающий удар по Западу нанесет сближение Индии и Китая, которое может реализовать президент России Владимир Путин своим следующим шагом, написал обозреватель Мохамед Зишан в статье для журнала Diplomat.

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Он отметил, что обеим странам выгоден такой союз, несмотря на осторожные отношения между Пекином и Нью-Дели после столкновений их войск на границе в 2020 году. Обозреватель напомнил, что с того момента индийская сторона с подозрением относится к КНР и приняла жесткие ограничения против китайских мобильных приложений, а также бизнеса.

Вместе с тем, как отмечает Зишан, у Индии есть амбиции, чтобы бросить вызов господству американского доллара. Кроме того, он полагает, что Китай опасается кризиса вокруг Тайваня, и это толкает КНР к полномасштабному экономическому конфликту с Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия надеется на, что Китай и Индия смогут избежать дальнейшей эскалации на общей границе этих стран.

20 декабря индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия развернула на границе с КНР рекордное количество своих сил, оказывая таким образом давление на Пекин для деэскалации и размежевания.