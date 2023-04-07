Париж, 7 апреля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. В нынешней Франции под руководством президента Эммануэля Макрона демократии становится всё меньше, заявил 7 апреля основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости.

Французская полиция

«Демократии [во Франции] по-настоящему больше не существует. Ведь что такое демократия? Это выражение мнения народа, это когда считаются с волей граждан, которые выбрали себе президента, чтобы улучшить свою повседневную жизнь. Демократия — это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны. Право протестовать также подорвано», — сказал Валет.

Как считает активист, французам внушали, что устраивать несогласованные протесты запрещено, но судебный профсоюз разъяснил, что это не так и что протесты полностью законны — и даже если они не согласованы, это не является преступлением.

«Свобода выражения и свобода собраний были подорваны произвольными арестами и многочисленными содержаниями под стражей, их сотни. Так что её [демократии] практически не существует. С Эммануэлем Макроном демократии становится все меньше и меньше. Мы не можем выразить свое мнение, народ никто не слушает, а когда люди все же выходят на улицы, чтобы выразить протест против пенсионной реформы, они сталкиваются с полицейским насилием», — сказал Валет.

Поэтому, заключил активист, Франция Макрона не может учить ни Иран, ни Россию, ни любую другую страну.

Как сообщалось ранее, французская полиция силой разогнала в Париже демонстрацию противников пенсионной реформы. При разгоне полицейскими применялись дубинки, слезоточивый газ, шумовые гранаты, дымовые шашки. Было арестовано около 20 демонстрантов.