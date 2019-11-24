7 Апреля
 
8:30

Болгарские хлеборобы возобновляют протесты из-за дешевого украинского зерна, которое ввозится в страну без пошлин, сообщает Болгарское национальное радио.

8:12

Рогов рассказал, где разработали план приазовского наступления ВСУ

Кураторами из США и Великобритании был разработан план приазовского наступления ВСУ, украинские военное руководство является только пешками в этой игре. Об этом 7 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:07

Авиация России поразила пункт одесской морской охраны в Херсонской области

По меньшей мере 50 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара оперативно-тактической авиации России по пункту одесской морской охраны, расположившегося на территории Херсонской области, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев, сообщает РИА Новости.

8:03

Все страны НАТО согласны с тем, что вступление Украины в альянс невозможно в короткой перспективе — Financial Times

Также сообщается, что США, Германия и Венгрия выступают против предоставления Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО.

7:58

Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 6 апреля.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по н.п. Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд).

В результате обстрела погибло 3 мирных жителя, еще один получил ранения, поврежден пассажирский автобус.

7:49

Механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным «Башкир» участвует в специальной военной операции с 9 марта 2022 года. В данный момент военнослужащий проводит обучение мобилизованных на полигонах, передает им весь свой богаты боевой опыт. «Всё, чему мы обучаем наших мобилизованных, мы не вычитали из книг, не увидели по телевизору — это наш реальный боевой опыт, который мы получили с экипажем в нашем подразделении», — говорит «Башкир».

Рассказывая о мобилизованных, «Башкир» отмечает, что «ребята отличные, никто не спорит, все интересуются, как, что, зачем. Им самим интересно, они нас уважают, несмотря на наш, можно сказать, малый возраст. Они старше, но все равно прислушиваются к нам».

«Я не понимаю тех ребят, которые боятся, в Грузию убежали, в Армению, в Казахстан уехали… Им страна все дала — образование, медицину, а они свой долг не хотят исполнять», — делится мнением российский танкист.

"Башкир" неоднократно принимал участие в боевых действиях, за что был награжден медалью «За отвагу». Дома его ждут родители и два старших брата.

Минобороны РФ.

7:45

Сербия старается сохранять нейтралитет в отношениях с Западом и Россией, но не может гарантировать, что так будет продолжаться, заявил сербский президент Александр Вучич.

Он пояснил, что его страна без Европы «не может сделать многого».

7:44

ВСУ продолжает убивать жителей Донбасса. На фото – последствия обстрела Лисичанска (ЛНР).

7:43

Мировое лидерство США идет на убыль, считает Hindustan Times. На фоне усиления Китая и стратегического маневрирования России в ходе её спецоперации на Украине, страны мира всё больше убеждаются, что мировое лидерство США идёт на убыль, пишет издание.

«Об окончании мирового порядка, в котором господствует Америка, свидетельствуют альянс Пекина и Москвы, а также отказ стран мира от доллара как от главной валюты в мировой торговле», — утверждает Hindustan Times.

7:42

Обозреватель издания «Польская мысль» Конрад Рукас заявил, что хлынувший в Евросоюз поток беженцев убеждает в необходимости денацификации Украины.

«С сожалением мы наблюдаем среди приезжих последствия нацистской идеологической обработки. Культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, которых воспитали в ненависти к соседям», - пишет Рукас.

«Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация, и, хотя она проходит в форме войны, это не должно умалять нацистский характер нынешнего украинского государства и его властей», - убежден автор.

7:40

Штурмовики ЗВО продолжают боевую подготовку в тыловом районе проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ. В ходе практических занятий военнослужащие штурмовых подразделений отрабатывают сценарии реального боя: проводят штурм позиций противника с использованием тяжелой техники, отрабатывают тактическую стрельбу в составе двоек, слаженную работу подразделений и оказание помощи раненным.

На полигоне огневая и тактическая подготовка проводятся каждый день по несколько часов. Это необходимо, чтобы штурмовики не теряли навыки, необходимые для выполнения боевых задач.

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.

7:38

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Минобороны РФ.

7:37

Финляндии нужно осознать, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО, заявил обозреватель издания American Conservative Брэдли Девлин.

В своей статье он поздравил финнов с тем, что они стали 31-м членом Североатлантического альянса. «Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом — значит вести войны по выбору НАТО», — подчеркнул Девлин.

7:36

Украинские вооруженные силы сейчас пытаются перефокусировать свои силы с Артемовска на Авдеевку под Донецком, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Он пояснил, почему Авдеевка: здесь в настоящее время успешно продвигаются российские подразделения. «Там 1-й армейский корпус, ребята прямо специалисты, порой они делают невозможное, продвигаясь по окрестностям Авдеевки», — отметил Пушилин.

7:34

Польский аналитик Витольд Сокала прокомментировал официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву и признал, что разочарован поведением главы киевского режима. Политолог увидел в жестах украинского президента «американскую школу», сообщает EADaily.

Сокала отметил, что Зеленского можно было вывести на разговор по поводу Волынской резни, поскольку для многих поляков эта болезненная тема является до сих пор актуальной. Он подчеркнул, что деньги налогоплательщиков существуют не для того, чтобы власти распивали шампанское.

7:32

Журналист из США «поздравил» с последствиями вступления в НАТО

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс обязывает эту страну участвовать в войнах НАТО, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для журнала American Conservative.

7:32

В результате удара возмездия русскими ракетами «Кинжал» по военным объектам Украины могли погибнуть генералы США, считает политолог Александр Перенджиев. Его версию для «Царьграда» прокомментировал политолог Юрий Светов.

Речь идёт о ракетном ударе в ответ на теракты в Брянской области. По официальным данным, русские ракеты «Кинжал» поразили базы украинских беспилотников, а также склады с боеприпасами и места расположения украинских военных.

По мнению Перенджиева, недавняя активность Запада в виде скандалов с падением беспилотника в Чёрное море и передачи Киеву снарядов с обеднённым ураном связана с реакцией на гибель американских генералов в результате русского удара по Украине.

7:30

США, ФРГ и Венгрия выступили против дорожной карты членства Украины в НАТО

Власти США, Венгрии и Германии выступили против призывов Польши и прибалтийских республик как можно скорее разработать дорожную карту членства Украины в Североатлантическом альянсе, 6 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

7:26

Россия продолжает работы по созданию комплексов противоспутниковой борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76, следует из публикации издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет», — отмечается в материале.

7:25

Лидер «жёлтых жилетов»: французы не просили санкций против России

Французы не просили вводить антироссийские санкции, заявил 7 апреля основатель политического ядра движения «жёлтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости.

7:24

Администрация США желает поставить во главе Турции такого президента, как украинский лидер Владимир Зеленский, написал обозреватель Озгюр Байрак для турецкого издания Haber7.

Байрак напомнил, что в Турции ожидаются выборы президента, однако США не нуждаются в победе Эрдогана.

«Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы „новая кровь“ принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», — подчеркнул он.

7:22

Россия развеяла популярный миф о Западе — мнение

Россия смогла разрушить распространенный миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Бусейна Шаабан в публикации для телеканала Al Mayadeen. Она считает, что западные державы оказались в «тисках современного либерализма», а весь остальной мир пытается выбраться из-под гнетущего влияния со стороны Запада.

7:21

Российские войска нанесли удар по отряду одесской морской охраны ВСУ, переброшенному на усиление фронта под Херсоном.

«На херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — цитирует РИА Новости начальника пресс-центра группировки «Днепр» Андрея Рулёва.

7:20

Пентагон начал расследование утечки в Сеть секретных документов по Украине

Расследование по факту утечки секретных военных документов, опубликованных в Twitter и Telegram, о засекреченных планах США и НАТО по Украине расследует Пентагон. Об этом 6 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США.

«Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос», — ответила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на запрос издания.

7:16

Главное о специальной военной операции за 6 апреля.

  • Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

  • Около 8:30 утра подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию РФ в районе населенного пункта Случаевск Брянской области. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

  • Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнем для пресечения попыток оставления позиций и отступления под натиском российских войск.

  • Командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя России Алексея Боровикова.

Минобороны РФ.