Наступил 408-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад находится не в том положении, чтобы давать указания Китаю, как действовать в вопросе ситуации на Украине. Дипломат напомнил, что не китайская сторона создала украинский кризис. С начала украинского конфликта Пекин не поставлял оружие ни одной из сторон.

Пентагон тем временем объявил о поставке Киеву очередного пакета военной помощи. В него вошли системы вооружения, которые в США назвали «10 мобильными ракетными комплексами анти-БПЛА с лазерным наведением». Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить порядка 10 таких комплексов. Один выстрел из нового оружия будет обходиться в 30 тысяч долларов.

Еще одним заметным событием стала утечка в Twitter и Telegram секретных документов по Украине. По свидетельству представителей администрации президента США, которых цитирует газета The New York Times, речь идет о появлении в свободном доступе документов, раскрывающих данные о графиках поставок вооружения Киеву, численности войск и батальонов — ведётся расследование.

Сколько бы Запад ни накачивал Украину военной техникой и боеприпасами, российские войска методично их перемалывают. Так, на херсонском направлении 7 апреля российская авиация нанесла поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны, переброшенному в район населенного пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ покидают Артёмовск — 407-й день спецоперации на Украине