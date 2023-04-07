Москва, 7 апреля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Положение Запада находится не на том уровне, чтобы диктовать указания Китаю о том, как действовать Пекину по отношению к Украине, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Кроме того, по его словам, у западных стран нет права перекидывать ответственность на китайскую сторону.

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — сказал посол.

Дипломат напомнил, что Китай с начала украинского конфликта не поставлял оружие ни одной из сторон и добивался мирного урегулирования этого кризиса. Чжан также подчеркнул, что позиция России по Тайваню указывает на то, что у Москвы нет боязни перед странами, которые «прибегают к политике грубой силы».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что Китай выбрал вариант продвинутого стратегического партнёрства с Россией, невзирая на давление и попытки запугивания со стороны Запада. Он добавил, что Пекин предпочел «крепкое, как скала», взаимодействие с Москвой.