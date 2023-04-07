Аэропорт в Бейруте не прерывал свою работу из-за ударов ВВС Израиля

Бейрут, , 06:54 — REGNUM Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте работает в штатном режиме, удары ВВС Израиля по югу Ливана не повлияли на работу воздушной гавани. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что единственный в Ливане международный аэропорт не прерывал своей деятельности во время атак ВВС армии Израиля. В расписании аэропорта нет ни отмен, ни задержек, ни переносов авиарейсов.

По данным ливанских СМИ, авиация Израиля нанесла удары по объектам в районе города Тир на юге Ливана. Атака стала ответным шагом на пуск нескольких десятков ракет с территории Ливана по населённым пунктам на севере Израиля. При этом в Ливане предполагают, что ракеты, по всей видимости, были выпущены по Израилю палестинскими формированиями, никак не связанными с ливанской «Хезболла».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщила миротворческая миссия ООН на юге Ливана (UNIFIL), власти Израиля и Ливана на фоне обострения ситуации в регионе сделали заявление о том, что они не хотят войны.