Бейрут, 7 апреля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Россия смогла разрушить распространенный миф о непобедимости Запада, написала обозреватель Бусейна Шаабан в публикации для телеканала Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она считает, что западные державы оказались в «тисках современного либерализма», а весь остальной мир пытается выбраться из-под гнетущего влияния со стороны Запада. Шаабан призвала подождать немного времени, чтобы увидеть мировые изменения, которые определят жизнь человечества на несколько столетий.

Обозреватель также полагает, что спецоперация на Украине «повлияет на судьбу мира на ближайшие десятилетия». Она указала на то, что противостояние Запада с Россией дало мощный толчок к сближению Москвы с Пекином, Нью-Дели и Тегераном.

Кроме того, Шаабан подчеркнула, что деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по увеличению расчётов в национальных валютах наносит урон влиянию американского доллара в качестве мировой резервной валюты. Она также добавила, что решение западных стран вводить санкции против России ударило бумерангом по самому Западу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе, обозреватель американского журнала Foreign Policy Лиана Фикс написала о том, что невозможность Запада сформулировать для себя смысл вмешательства в ситуацию на Украине создает существенное преимущество для России.