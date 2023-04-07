Израиль и Ливан на фоне обострения ситуации в регионе заявили, что не хотят войны

Тель-Авив, Израиль, , 06:35 — REGNUM Заявление о том, что они не хотят войны, сделали на фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля и Ливана. Об этом 7 апреля сообщила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны», — сказано в заявлении UNIFIL. Уточняется, что глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро проводит переговоры с представителями обеих стран.

С территории Ливана 6 апреля было выпущено 34 ракеты по северной части Израиля, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Как указала армия Израиля, обстрел велся группировками палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

В свою очередь, ВВС Израиля нанесли удары по северным и центральным районам сектора Газа, атакуя объекты движения ХАМАС. При этом Израиль отказался прекращать свою военную операцию, несмотря на требования Египта прекратить обстрелы гражданского населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что израильская авиация нанесла удар по военному объекту рядом с лагерем беженцев в центральной части сектора Газа.